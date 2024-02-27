محاكم رأس الخيمة تنجز 99% من قضايا 2023

أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة 99% من القضايا المنظورة أمامها خلال العام القضائي 2023، وفقاً للأرقام الرسمية والإحصاءات الصادرة من إدارة التفتيش القضائي، حيث سجلت الدائرة ارتفاعاً في عدد القضايا المنظورة أمامها التي بلغت 11 ألفاً و664 قضية مدنية وجزائية، مقابل 11 ألفاً و605 قضايا مدنية وجزائية في عام 2022، بزيادة قدرها 59 قضية.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري: إن «دائرة المحاكم استقبلت 11 ألفاً و664 قضية بأنواعها المدنية والجزائية بمراحل التقاضي الثلاث خلال عام 2023، وتم الحكم في 11 ألفاً و554 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 99%، وبلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة التمييز 394 قضية تم الحكم في 387 منها بنسبة 98.22%». وأضاف أن محكمة الاستئناف نظرت 1840 قضية وتم الحكم في 1835 قضية منها بنسبة 99.72%، كما بلغ عدد القضايا في المحكمة الابتدائية 9430 قضية، وتم الحكم في 9332 قضية بنسبة 98.69%.