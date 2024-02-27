مشاريع مبتكرة لتعزيز جودة حياة سكان وزوار دبي

اجتمع رؤساء وأعضاء فرق «دبي 10X» من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة التي اعتمدها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استعراض سير هذه المشاريع التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي استضافته «مؤسسة دبي للمستقبل» الخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى تحديد آليات العمل المشترك لتسريع مراحل التنفيذ والإنجاز.

وتتضمن حزمة المشاريع المعتمدة في المرحلة الثالثة من مبادرة «دبي 10X» مشاريع مبتكرة لتحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع، وستسهم في تعزيز ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي عبر تبني أفكار مستقبلية وغير تقليدية.

وشملت قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى «طيران الإمارات»، واتصالات.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن مبادرة «دبي 10X» تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة التي حققتها إمارة دبي، كما تجسد التعاون بين هيئات ومؤسسات حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتكون دبي دائماً في صدارة مدن العالم.

من جهته، قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي، أسست لفكر جديد وأساليب أداء استثنائية ومقومات نجاح، تكمن جميعها في كلمة سموه المأثورة التي أكد فيها أن «المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته»، مشيراً إلى أن مبادرة «10X» تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم، وفي مقدمة السباق نحو المستقبل في مختلف المجالات، منها مجال الصحة الذي يشكل جزءاً رئيساً من هذا المستقبل.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، المهندسة سوزان العناني: «تعكس مبادرة (دبي 10X) إيمان قيادتنا بأهمية تعزيز وتوظيف الإمكانات والقدرات لتحويل ما كان يبدو مستحيلاً في السابق إلى واقع حقيقي، تمهيداً لمستقبل يأخذنا إلى آفاق جديدة».

وأضافت: «نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية، وتجاوز المعايير التقليدية لتصميم مسار قطاع الطيران في المستقبل».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «تجسد مبادرة (دبي 10X) روح التكامل والتعاون بين كل الجهات الحكومية وتعكس حرص القيادة على تشجيع الأفكار الإبداعية، ودعم كل المبادرات التشاركية الهادفة إلى تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية، وضمان جودة حياة أفراد المجتمع».

وأكد خلفان جمعة بلهول، أن المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل، وتبني منهجية استباقية تجعل من القطاع الحكومي في دبي الأفضل استعداداً على مستوى العالم عبر اغتنام الفرص الواعدة وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.