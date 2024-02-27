«تحقيق أمنية» تسعد 6 أطفال من مرضى السرطان

أسهم التعاون المتواصل بين مؤسسة «تحقيق أمنية»، ووزارة الداخلية ومدينة برجيل الطبية، في تحقيق أمنيات ستة أطفال تراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، من مرضى السرطان، الذين يتلقّون العلاج في مدينة برجيل الطبية.

وتمّ تحقيق أمنيات الأطفال التي تنوّعت بين أداء العمرة، والحصول على أجهزة «آيباد برو» و«آي فون»، وسيارات شرطة إلكترونية، وسيارات إسعاف صغيرة، والذهاب إلى التسوق وشراء الألعاب، في حفل نظمته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية في مبنى مدينة برجيل الطبية، ضمن أجواء احتفالية تخللها عرض من أداء الساحر العالمي الشهير «دروموند موني كوتس».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «الاحتفالية كان هدفها إدخال السعادة والفرح ومشاعر التفاؤل على قلوب بعض أطفالنا المرضى مع عائلاتهم، وتعريفهم بأن معاناتهم مع المرض يمكن أن تترافق مع الأمل بأن أحلامهم وأمنياتهم الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء تحظى بدعم كبير وقلوب خيّرة تسعى إلى إضاءة نور المستقبل المشرق أمامهم».

بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد محمد بطي الشامسي، الحرص على المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشراكات في سبيل دعم جهود حماية المجتمع، وتوفير البيئة الصحية الآمنة لجميع أفراده، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.