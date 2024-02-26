حمدان بن محمد: كانت أول إماراتية يتم تكليفها بإدارة متحف دبي في السبعينيات.. شكراً عائشة مبارك عبدالله

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، كانت أول إماراتية يتم تكليفها بإدارة متحف دبي في السبعينيات، وقدمت الكثير خلال رحلة عطاء استمرت على مدى 54 عاماً من أجل حفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة، وإثراء المسيرة الثقافية والإبداعية بدبي ... شكراً عائشة مبارك عبدالله.