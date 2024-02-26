عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في فانواتو

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ماتاي سيريمايا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و التعاون الدولي و التجارة الخارجية في جمهورية فانواتو.

بحث الوزيران خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و التعاون الدولي و التجارة الخارجية في جمهورية فانواتو معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب معالي ماتاي سيريمايا عن تطلع بلاده لترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الإمارات مشيدا بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.