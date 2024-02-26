بلدية الشارقة تطلق الاشتراك الشخصي في المواقف العامة لمدة شهر ولمنطقتين فقط

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق نوع جديد من اشتراكات المواقف العامة التي توفرها ضمن خيارات سداد الرسوم، حيث يتيح هذا النوع للأفراد إمكانية الحصول على اشتراك شخصي لمدة شهر واحد لمنطقتين فقط، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى التي يتم توفيرها بحد أدنى 10 أيام ولغاية 12 شهراً، حيث تشمل الاشتراكات الشخصية والتجارية لمنطقتين محددتين أو لجميع مناطق مدينة الشارقة.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن إطلاق هذا النوع من الاشتراكات، يأتي تماشياً مع جهود البلدية في توفير خدماتها بسهولة ويسر واختصار الوقت والجهد على المتعاملين، واستجابة لرغبة عدد كبير من المتعاملين في الحصول على هذا النوع من الاشتراكات لمنطقتين محددتين، يتم تجديده شهرياً حسب رغبة المتعامل.



وأوضح القائد أن الاشتراكات الموسمية تعتبر خياراً من خيارات سداد رسوم المواقف في مدينة الشارقة، وتوفرها البلدية للتسهيل على المتعاملين، خصوصاً أنها تتوفر لمناطق محددة أو لجميع مناطق المدينة، ويمكن للمتعامل الاشتراك الشخصي لكل المناطق لمدة 10 أيام أو 20 أو 30 يوماً، فضلاً عن الاشتراك لمدة 3 أشهر أو 6 أو 12 شهراً ومن خلالها يستفيد المتعامل من 70 ألف موقف في جميع أنحاء المدينة.



ونوّه مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية تقدم اشتراكات استثنائية تشمل خصم 20% لعدد من الفئات تشمل المواطنين المتقاعدين وكبار السن والمواطنين القاطنين في مناطق خاضعة للرسوم، وطلبة الجامعات والموظفين الحكوميين في مدينة لشارقة والمستفيدين من خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والمستفيدين من دائرة تنمية المجتمع وحاملو بطاقة حماة الوطن وبطاقة وّفر، مشيراً إلى أن التقديم على الاشتراكات الاستثنائية يتم من خلال مراكز الخدمة فقط.