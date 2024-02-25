محمد بن راشد: من كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة.. أو ليصمت

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إن "نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية .. ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة .. أو ليصمت".

وأضاف سموه عبر منصة "إكس": مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة .. 58 ألف مشارك .. آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء ..الجميع فائز .. والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي .. الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل.