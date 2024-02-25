من هي الدكتورة تالا خليل الفائزة بلقب صانع الأمل لعام 2024

توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأحد، الدكتورة تالا خليل من العراق، بلقب صانع الأمل في الوطن العربي لعام 2024

فمن هي الدكتورة تالا خليل:

عرفت الدكتورة تالا خليل، وهي صيدلانية عراقية من مدينة البصرة بمبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم من الأطفال والمصابين بمرض السرطان لرعايتهم منذ أن كانت طالبة، إذ كرست نفسها لمساعدتهم لمنحهم حياة أفضل.

وبدأت الدكتورة تالا مبادرتها داخل مستشفى البصرة للأطفال، وأنشأت في عام 2016 "أكاديمية المحاربين" لرعاية الأطفال من ذوي الهمم، ونجحت في تغيير حياة أكثر من 500 طفل، وتؤكد أن حلمها الوحيد "الوصول إلى كافة أطفال العالم".

وعاشت خليل مع أطفال من المصابين بمتلازمة "داون" والصم والبكم وباتت تعرف بلقب "أم المحاربين".

ومن القصص الملهمة التي قامت بها الدكتورة تالا خليل، إنقاذها طفلاً مريضاً ومنعه من الانتحار لخمس مرات، وتقول إن الطفل ذاته أصبح الآن مديراً في أحد المصانع ويشرف من خلال عمله على أكثر من 30 موظفاً، ولديه ثلاثة براءات اختراع.

وقالت عقب تتويجها بلقب صانع الأمل لعام أن طموحها الآن التوسع في مشروعها الخاص بدعم الأطفال من ذوي الهمم، والانطلاق لكافة دول العالم العربي.