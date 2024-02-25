غدا .. فرصة سقوط أمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س .. والموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 50:20

في بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 45

دبي 25 19 85 50

الشارقة 24 17 85 30

عجمان 23 18 85 40

أم القيوين 24 18 85 50

رأس الخيمة 24 17 80 45

الفجيرة 24 20 80 40

العـين 26 17 85 30

ليوا 27 16 85 30

الرويس 25 18 80 30

السلع 24 17 75 30

دلـمـا 27 18 80 30

طنب الكبرى 27 18 80 20

طنب الصغرى 27 18 80 20

أبو موسى 27 18 90 45