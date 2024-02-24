جولات تفتيشية مكثفة لرصد التجاوزات والتعديات على المزارع في الشارقة

أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع بدء تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع في مدينة الشارقة، وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتطبيق الأنظمة والقوانين، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحد من أي سلوكيات سلبية أو ممارسات غير قانونية في تلك المزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لما هو معمول به، والحد من سوء استغلالها.

وأكد مدير خدمة المتعاملين رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، خالد بن فلاح السويدي، أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية لبحث آلية تنفيذ المهام، ووضع الخطط اللازمة للحد من التجاوزات، وبدأت بتنفيذ الزيارات الميدانية والتفتيشية لرصد التعديات والسلوكيات السلبية، وتصحيح أوضاع المزارع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين في الإمارة. أضاف أن اللجنة ضبطت خلال أولى زياراتها بعض التجاوزات، كالتخزين السيئ وتحويل المزرعة إلى سكن للعمال وغيرهما من الأمور المحظورة التي سيتم التعامل معها بحزم، وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة لإمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، والمحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية، والحفاظ على المظهر الجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي بالاستغلال الأمثل للمزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون أي تجاوزات أو مخالفة للقوانين.