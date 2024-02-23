1.5 مليون منتج غذائي مسجل لدى بلدية دبي في 2023

كشفت بلدية دبي أن عدد المنتجات الغذائية المُسجلة لديها حتى نهاية عام 2023، وصل إلى 1.5 مليون منتج، إضافة إلى 217 ألفاً و642 طلب تسجيل وتقييم للمنتجات الغذائية على مستوى الإمارة، كما أصدرت 99 ألفاً و567 شهادة تصدير صحية للأغذية، لتعكس هذه الأرقام جهود البلدية في تعزيز مرونة قطاع الأغذية في إمارة دبي، وضمان تمتع السكان بمنتجات سليمة وآمنة غذائياً وصحياً، وبأرقى المواصفات العالمية المعتمدة.

وطبقت البلدية معايير متكاملة في مجال الرقابة على سلامة الأغذية سواء الواردة من الخارج أو الموجودة داخل أسواق الإمارة، حيث وصل عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها على المؤسسات الغذائية خلال العام الماضي إلى 65 ألفاً و230 زيارة على إجمالي المؤسسات المسجلة في دبي البالغ عددها 26 ألفاً و612 مؤسسة غذائية.

كما وصل إجمالي وزن الشحنات الغذائية التي فتشتها البلدية إلى سبعة ملايين و367 ألفاً و163 طناً، شملت أكثر من مليونين و272 ألفاً و400 صنف غذائي. كما بلغ عدد الشحنات الغذائية المُفتشة أكثر من 363 ألفاً و553 شحنة غذائية، ونحو 533 ألفاً و790 حاوية أغذية.

وأكد مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، سلطان الطاهر، أن تطوير القطاع الغذائي في الإمارة ودعمه وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه وتعزيز فرص الاستثمار فيه من أولويات بلدية دبي، وضمن خططها الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية ومرنة لجميع السلع، بما يدعم تحقيق مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي».

وقال الطاهر: «حقق القطاع الغذائي، خلال العام الماضي، أرقاماً لافتة تعكس مكانة إمارة دبي وموقعها مركزاً تجارياً عالمياً، وتؤكد مرونة الأنظمة والقوانين التي عززت من قوة القطاع، وزادت نسب النمو والتطور وفرص الاستثمار فيه».

وأشار إلى أن بلدية دبي تعمل على ضمان توفير الحماية والوقاية الاستباقية لأفراد المجتمع من المخاطر الغذائية، عب الرقابة المستمرة على جميع المؤسسات والفعاليات العاملة في قطاع الأغذية طيلة أيام السنة، لضمان سلامة الأغذية في الإمارة، ومتابعة مدى الامتثال والالتزام بمعايير والمقاييس الجودة المعتمدة، وذلك تعزيزاً لجودة حياة سكان وزوار إمارة دبي. وشاركت البلدية في معرض «غلفود» للعام 2024، كونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف إلى الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة وإنتاج وتداول الأغذية والمشروبات، وتعريف شركات الأغذية الجديدة بالفرص الاستثمارية في إمارة دبي.

سلطان الطاهر:

• تطوير القطاع الغذائي وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه وتعزيز فرص الاستثمار فيه من أولويات البلدية.

• 7.3 ملايين طن وزن الشحنات الغذائية المُفتشة.