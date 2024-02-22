تزامنا مع شهر رمضان المبارك.. شرطة دبي تُطلق حملة "الرياضة للعطاء"

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، عن إطلاق حملة "الرياضة للعطاء" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال أنشطة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وتقام الحملة بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الرياضيين في شرطة دبي اليوم، في مبنى الأمانة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وممثلين عن جميع الجهات الداعمة للحملة.

وتهدف الحملة إلى جمع 3 ملايين درهم، والوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص خلال الفعاليات الرياضية الرمضانية.

وتسعى الحملة إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الإنسانية والمجتمعية.

وسيتم تنفيذ حملة "الرياضة للعطاء" من خلال المشاركة في مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة في الشهر الفضيل، ومنها مبادرة "افطر مع القادة"، التي تُعد إحدى المبادرات التي توفر فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع القادة في شرطة دبي وضيوف الشرف.

كما ستوجد الحملة في مباريات دوري أدنوك للمُحترفين، والتي ستقام في أندية إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، وفي دورة ند الشبا الرمضانية "ناس"، وفي "بطولة الموانع وتخطي الحواجز"، التي ستقام ضمن فعاليات دورة "ناس".

وستوجد الحملة أيضاً ضمن فعاليات كأس دبي العالمية للخيول التي ستقام في الثلاثين من مارس المُقبل في مضمار "ميدان".