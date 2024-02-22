85 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين في مجموعة ماجد الفطيم

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج "نافس" الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 85 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين، وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في فندق عجمان سراي حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان على أهمية برنامج "نافس" في استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

كما أشارت إلى أن الهدف من تنظيم اليوم المفتوح، يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قِبل شركات القطاع الخاص.