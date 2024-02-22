انخفاض في "الحرارة" وأمطار غزيرة.. "الأرصاد": منخفض جوي جديد على الدولة خلال أيام

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستتأثر خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات.

وتوقّع المركز أن يكون طقس خلال يومي الأحد والإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين خاصة غرباً. وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.