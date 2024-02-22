رئيس الدولة والرئيس الأرجنتيني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين خلال اتصال هاتفي .. علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال فرص توسيع آفاق التعاون خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية والتقدم.