تكريم ضاحي خلفان بفئة التأثير العالمي في ثقافة التسامح والتعايش

كرم المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح في أبوظبي 2024، والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وذلك على دوره الريادي في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، من خلال دوره كشخصية فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

تسلم درع التكريم عن فئة "التأثير العالمي في ثقافة التسامح والتعايش"، نيابة عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، سعادة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح- أبوظبي 2024، تحت شعار "تجسير الحضارات ورعاية التنوع"، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتوجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بوافر الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وإلى اللجنة المنظمة للمؤتمر على هذا التكريم القيّم.