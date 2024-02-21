شركاء استراتيجيون: «ذُخر» مبادرة نوعية لتعزيز رفاهية كبار المواطنين

أكد مسؤولو عدد من الجهات الحكومية في دبي (الشركاء الاستراتيجيين) لنادي «ذخر» لكبار المواطنين، أن القيادة الرشيدة تولي هذه الفئة المجتمعية المهمة كل الاهتمام والرعاية وتحرص على تحقيق أعلى مستويات استقرارهم النفسي ورفاههم الاجتماعي، إذ تتجلى تلك الحقيقة في العديد من المبادرات النوعية التي تطلقها وتنفذها إمارة دبي في هذا الخصوص، ومن أبرزها «نادي ذخر» الذي يواكب الغايات الأساسية لأجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لاسيما على صعيد تأسيس منظومة اجتماعية هي الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

ونوّه الشركاء الاستراتيجيون لنادي «ذُخر» بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بتوسعة النادي عبر إنشاء مقر جديد له في منطقة الخوانيج، بما يؤكد مدى الحرص على إيجاد المزيد من أوجه الرعاية والدعم الاجتماعي لكبار المواطنين، وتوفير المقومات اللازمة لإدماجهم بصورة إيجابية وفعّالة في محيطهم المجتمعي، تقديراً لهم وتأكيداً للقيم النبيلة التي تأسس عليها المجتمع الإماراتي.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاجتماعية 33 للعقد المقبل، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، هو تأكيد على حرص سموّه على تعزيز السعادة والرفاه الأسري والاجتماعي، وضمان استدامة جودة حياة المواطن واستقراره وتقدمه، مستشهداً بقول سموّه «الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حمايةً وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً.. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد».

وأضاف: «استكمالاً لنجاح نادي (ذُخر) في حديقة الصفا وفق رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة للفرد وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة له، يأتي إنشاء نادي ذخر في الخوانيج، دعماً لهذه الأهداف وامتداداً للجهود، وباعتبار المواطن هو الشغل الشاغل للقيادة الرشيدة ومحور الأجندات الوطنية على الصعد كافة. مستشهداً بقول سموّ ولي عهد دبي، إن «صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بكل الاهتمام والعناية»، وهو ما يتضح في توجيهات سموّه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة، تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات.

وأكد المري أن إنشاء نادي ذخر في الخوانيج يُسهم بقوة في تحقيق الأهداف الرئيسة التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون كبار المواطنين، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من خلال تقديم النادي لخدمات متنوعة تراعي مختلف جوانب حياة كبار المواطنين من ناحية الصحة البدنية والذهنية والنفسية، وبما يرسخ الشعور لديهم بأنهم جزء مهم من المجتمع.

حرص على الإنسان

من جهته، قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن المبادئ الأساسية لأجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل قاعدة متينة للتوسع في مشاريع اجتماعية مبتكرة، مؤكداً أن حرص القيادة الرشيدة على كبار المواطنين نابع من حرصها على الإنسان واهتمامها به ورعايتها له.

وأضاف أن «مشروع نادي ذخر بمرافقه وأنديته المتنوعة ينطوي على فكرة تعزيز جودة حياة كبار المواطنين صحياً وجسدياً، والتي أصبحت الهدف الاستراتيجي المتمثل بتمكينهم من مواكبة المتغيرات والانسجام المستدام مع المجتمع».

أفضل المدن للعيش

وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري «تأتي التوسعة الجديدة لـ(نادي ذخر) في الخوانيج منسجمة مع السياق الاجتماعي العام في دبي ودولة الإمارات، وهو السياق القائم على السعادة والتلاحم الأسري ورعاية فئات المجتمع كافة، وفي مقدمتهم كبار المواطنين. وكان إطلاق نادي ذخر بمثابة تعبير واضح عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، الأمر الذي يسهم في ترسيخ المكانة والسمعة العالمية لدبي باعتبارها من أفضل المدن للعيش».

وأضاف: «يأتي (ذخر) بافتتاحه وتوسعته وما يستتبعه من تطوير متوافقاً مع إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، والتي جاءت متكاملة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يشتركان معاً في هدف استراتيجي يتمثل في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة وتأمين شروط الحياة الكريمة للأفراد كافة، من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمعية».

معرفة وثقافة

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» هالة بدري، تقدير هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لكبار المواطنين، واعتنائها بهم وحرصها على توفير كل متطلباتهم المعرفية والثقافية من خلال مكتبة نادي ذخر، تقديراً لما يقدمونه من عطاءات وما يمتلكونه من تجارب وخبرات واسعة وطاقات، يجب استثمارها والاستفادة منها بأفضل صورة في تنشئة الأجيال القادمة.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، إن «مبادرة نادي ذخر لكبار المواطنين، تجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموّه البالغ بفئة كبار المواطنين وتوفير المقومات التي ترتقي بجَودة حياتهم وتعزز سعادتهم وتوفر لهم حياة كريمة، كما تعكس توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم بما يعزز اندماجهم المجتمعي». وأضاف: «نعمل في بلدية دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونحرص على تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية تجاه فئات المجتمع كافة، بما فيها فئة كبار المواطنين، بهدف توفير سبل الراحة لهم وتعزيز روابط التواصل المجتمعي معهم، وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة».

بدوره، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس فريق العمل الحكومي لمشروع أندية ذخر سعيد حارب، إن «(نادي ذخر) هدية القيادة الرشيدة لأبناء الوطن الذين تفانوا في العمل وساروا على نهج قادتنا الكرام في بناء الوطن وإسعاد أبنائه، وتؤكد أن العطاء مستمر لجميع مراحل العمر، وأن من أعطى سنوات عمره لخدمة الوطن سيكون في قلوبنا دائماً».

وأضاف «حقق نادي ذخر نجاحاً كبيراً مع افتتاح فرعه في حديقة الصفا، والمميز بتصميمه الرائع الصديق للبيئة وتنوّع وتكامل الخدمات التي يقدمها لروّاده، وتشرّف بزيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، كما جاء التوجيه الكريم بتوسعة النادي بتشييد مبنى جديد في منطقة الخوانيج ليكون الفرع الجديد للنادي هدية جديدة من القيادة الرشيدة لفئة من أبناء الوطن كانت وستبقى دائماً محل اعتزاز وتقدير ورعاية، وليكون هذا المقر ملتقى لهم للاستمتاع بجميع تفاصيل الحياة الصحية السليمة ومواصلة دورهم الفاعل في المجتمع».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر أحمد شريف: «تعد التوسعة الجديدة لنادي ذخر في منطقة الخوانيج خطوة مهمة، في إطار حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وراحة كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم».

تلاحم مجتمعي

قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد: إن «هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة على توفير البيئة والظروف الداعمة لمنظومة التلاحم الاجتماعي التي نفخر بها ونحرص على استدامتها، ويُعد كبار المواطنين ركيزتها الأساسية. وقد حقق النموذج الفريد والمتميز لنادي ذخر في حديقة الصفا نجاحاً كبيراً وحظي باهتمام مختلف الفئات المجتمعية على رأسهم كبار المواطنين، لما يوفره من بيئة جاذبة وملهمة تمنح بعداً جديداً لمرحلة ما بعد التقاعد وتعزز من المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين، ومن الاستفادة من خبراتهم التراكمية وتوفر لهم التقدير والاحترام الذي يستحقونه».

وأضافت: «باتت منطقة الخوانيج من أكثر المناطق تطوراً واتساعاً عمرانياً، ويسهم وجود فرع لنادي ذخر في المنطقة في خدمة كبار المواطنين بشكل أفضل، وطرح مبادرات وبرامج لتعزيز دمجهم وتمكينهم».

. «ذخر» يواكب هدف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تأسيس منظومة اجتماعية هي الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

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