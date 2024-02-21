"تعاونية الشارقة" تخصص 35 مليون درهم لدعم 10 آلاف سلعة أساسية ضمن حملة "رمضان ويانا"

أعلنت تعاونية الشارقة رصد مبلغ 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرات المقدمة من قِبلها لتخفيف العبء عن المستهلكين بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 75%.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ماجد سالم الجنيد، إنه بناءً على توجيهات مجلس إدارة التعاونية بإطلاق حملة "رمضان ويانا" بتخفيف الأعباء الشرائية عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، فقد عمدت التعاونية إلى توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من خلال أكثر من 50 منفذاً للبيع منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، وعبر المتجر الإلكتروني.

وأوضح الجنيد، أن حملة "رمضان ويانا" لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن عروضاً ترويجية تبدأ بتاريخ 22 فبراير، وتليها العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض تصل لأكثر من 75% على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عروض متنوعة على فترات متعددة من الشهر.

وتتيح تعاونية الشارقة ضمن الحملة، الفرصة للمتسوقين بدخول السحب على 8 سيارات سوزوكي DZIRE، و30 بطاقة مشتريات من أرقى المفروشات قيمة الواحدة 5000 درهم، و32 بطاقة هدية مقدمة من تعاونية الشارقة قيمة الواحدة 1000 درهم، وذلك لمن ينفق 300 درهم أو أكثر في أي من فروع التعاونية في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، وعبر المتجر الإلكتروني.

كما طرحت التعاونية 3 أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، تتراوح أسعارها ما بين 99 درهم، و399 درهم، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50 % تقريباً، وتتضمن منتجات أساسية كالأرز والسكر والطحين والزيوت، والعصائر وغيرها، ويمكن للمتسوق الحصول عليها عن طريق زيارة الفروع أو عبر التسوق من الموقع الإلكتروني.

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن التعاونية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان توفير احتياجات الأهالي طيلة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن السلع سيتم طرحها بالجملة بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن وبأقل الأسعار لأكبر عدد من المتسوقين.

وعن المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، أوضح الجنيد أن التعاونية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجنيد بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعلى دعم سموهما المتواصل واللامحدود لكافة أنشطة الجمعية.