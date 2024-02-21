وزير الأوقاف المصري يستقبل وفداً من «أوقاف دبي» ويطّلع على مشروعاتها الإنسانية

استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مشروعاتها الوقفية واستثماراتها الخيرية في جمهورية مصر العربية، حيث استقبل وزير الأوقاف المصري، أ.د محمد مختار جمعة، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، علي محمد المطوع، ومدير الاتصال المؤسسي، محمد علي الكمزاري، في ديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك للوقوف على تجربة «أوقاف دبي» في إدارة وتنمية أصول الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.

وخلال اللقاء، أطلَع أ.د محمد مختار جمعة، علي محمد المطوع، على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة وتنمية مال الوقف، وأكد جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخلياً وخارجياً.

ودعا وزير الأوقاف المصري، «أوقاف دبي» للانضمام إلى «اتحاد الأوقاف العربية» التابع لجامعة الدول العربية الذي يهدف إلى إحياء سنة الوقف في العالم العربي، ليؤدي دوره في خدمة المجتمعات وبناء الأمة العربية باعتماد أسس اقتصادية متطورة وفق الضوابط الشرعية.

من جانبه، استعرض علي المطوع التجربة الوقفية لإمارة دبي، وسبل إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات التي تضمن الوصول إلى العائد الأمثل، وسلّط الضوء على أبرز المشروعات الوقفية التي تديرها المؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الوقفية لمختلف الجهات الوقفية حول العالم.