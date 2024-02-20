هل أتعاب المحاماة تشمل متابعة تنفيذ الأحكام لصالح الموكل؟

ورد استفسار من قارئ يسأل فيه:

وكلت مكتب محاماة لمتابعة قضية إيجارية، وحكم لصحالي في القضية، لكنه لم يتابع تنفيذها، ويطالبني بمبلغ إضافي لاستكمال الإجراءات وعمل ضبط واحضار بحق المدعى عليه، علماً أني سددت كامل المبلغ المتفق عليه مع المكتب من قبل.

الإجابة :



أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أنه يجب التفرقة بين الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل المحكمة أو اللجنة الايجارية وأتعاب المحاماة، لأن الرسوم يلزم بها الموكل ولا تدخل ضمن أتعاب المحاماة، ومسألة إن المكتب ملزم بتنفيذ الحكم من عدمه يخضع لبنود اتفاقية الأتعاب الموقعة مع المكتب وهناك الكثير من المكاتب تجعل للتنفيذ أتعابا خاصة غير أتعاب مباشرة الدعوى لما يتطلبه التنفيذ من جهد ووقت ومتابعة اجراءات ربما اكثر من الدعوى ذاتها، ولكن وفي مثل حالتك اعتقد بما ان المحامي كان قد بدأ الاجراءات ثم اهملها حال غيابك فهو المسؤول عن كل هذه الاضرار ولكن ذلك يتطلب منك اثباته ثم التقدم بالشكوى لدى اللجنة المختصة بسلوك المحامين.



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