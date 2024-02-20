ورشة عمل إقليمية تناقش مكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية

نظمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، وشرطة دبي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة عمل إقليمية لمكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية، بمشاركة 100 مُختص من 30 جهة شرطية وأمنية على مستوى العالم.

وشهد فعاليات الورشة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، مدير المشروع من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، فوميو إيتو، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، ونائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد خالد بن مويزة، ومُستشار جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية، الهادي مجدوب.

وتأتي هذه الورشة ضمن التعاون بين المؤسسات الأمنية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتهدف إلى تطوير وصقل مهارات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، تحقيقاً للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعلومات في هذا المجال، إلى جانب فتح قنوات تواصل بين الأجهزة المُختصة بمكافحة المخدرات وشركات الملاحة والشحن لمواجهة تهريب المخدرات.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد محمد ثاني حارب، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم فعاليات ورشة العمل الإقليمية يأتي في إطار حرص شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة آفة السموم المخدرة.

ولفت العميد خالد بن مويزة إلى الدور الإماراتي الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها، وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كل الأجهزة الشرطية في الدولة وعلى مستوى العالم، بهدف تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية.