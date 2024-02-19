عمليات تجميل تُوقف مسافرين في مطار دبي

أوقفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مسافرين، عبر مطار دبي، ومنعتهم من السفر، بسبب اكتشافها اختلافات جذرية في ملامح وجوههم، والصور الشخصية المطبوعة في جوازات سفرهم، وتبين لاحقاً بعد التدقيق من الجهات الرسمية أن هذه الاختلافات جاءت إثر عمليات تجميل خضع لها المسافرون، أحدثت اختلافات جوهرية بين الأصل والصور.

وطالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المسافرين الذين يجرون عمليات تجميل، ينتج عنها حدوث تغيير جذري في ملامح وجوههم، بتحديث فوري لصورهم الشخصية في جوازات السفر، منعاً لاستيقافهم في المطارات للتدقيق، والتسبب في ضياع رحلاتهم.

وأوضح مستشار مركز فحص الوثائق في الإدارة، الخبير عقيل أحمد النجار، لـ«الإمارات اليوم»، أن جميع المختصين في مطار دبي بشتى مهامهم الوظيفية في أجهزة التدقيق أجمعوا بعد المقارنة والتدقيق على جوازات السفر الخاصة بهؤلاء المسافرين، أن ملامح وجوه حاملي الجوازات، وملامح وجوه الصور الشخصية عليها لا تخص حامليها، وتبين بعد وقت طويل من الفحص والتحري بالتعاون مع قنصليات الدول الصادرة عنها الجوازات (موضوع الفحص) بأن الجوازات تخص حامليها، وأن الاختلافات الموجودة بين ملامح وجوه الصور الشخصية الثابتة في الجوازات وملامح وجوه حاملي الجوازات تعود إلى عمليات تجميلية قام بها المسافرون في فترة لاحقة لإصدار الجوازات، وطالت تغييرات جوهرية في شكل الأنف والخدين، والذقن، ما أدى إلى تغيير ملامح الوجه عموماً.

وأشار النجار إلى أن موظفي إقامة دبي ضبطوا خلال العام الماضي أيضاً، جواز سفر تعمّد حامله حجب صفحة البيانات والصورة الشخصية الأصلية الصادر بها الجواز، واستعاض عنها بصفحة بيانات وصورة شخصية لاستخدامها في منافذ السفر من دون أن يقوم المزور بإتلاف صفحة البيانات والصورة الشخصية الأصلية.

وأشار إلى أن المستندات غير الصحيحة تنقسم إلى أربعة أنواع هي، أولاً: أن يكون المستند مزوراً تزويراً كلياً، أي بمعنى عدم صدور المستند (موضوع الفحص) من الدولة المنسوب الصدور إليها، ثانياً: أن يكون التزوير في مستند رسمي عبر إضافة معلومات إليه أو حذف معلومات منه، ثالثاً: الإصدار غير القانوني لمستند خالٍ من البيانات وتعبئته ببيانات وصورة شخصية من قبل المزور، ورابعاً: صدور مستند من جهة رسمية بمعلومات شخصية مزورة كصدور جواز سفر على أساس استمارة بيانات شخصية صحيحة لشخص ما وصورة شخصية لشخص آخر.