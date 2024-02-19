محمد بن راشد: انطلق الحدث الأكبر للأغذية في العالم بوجود أكثر من 5500 شركة من 190 دولة

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أثناء زيارتي اليوم لمعرض "جلفود 2024" بمشاركة أكثر من 150 ألف شخص وبتقديرات إجمالي صفقات تجارية تبلغ 12 مليار دولار … انطلق الحدث الأكبر للأغذية في العالم بوجود أكثر من 5500 شركة من 190 دولة يشارك نصفهم لأول مرة..

وأضاف سموه قائلاً "نرحب بالجميع ونقول لهم .. أنتم في المدينة الأكثر ترحيباً بهذه الصناعة في العالم".