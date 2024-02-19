"الشارقة لعلوم الفضاء" تفتتح المعرض الفني لمهمة "أبولو"

افتتحت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، المعرض الفني بعنوان "ما وراء الأرض"، بهدف عرض الأعمال الفنية لمهمة أبولو إلى القمر، ويستمر المعرض إلى 11 مارس القادم بمقر الأكاديمية، بحضور نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية الدكتور يوسف الحايك، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي ميجان جريجونيس، وعدد من الباحثين والهيئة الإدارية بالأكاديمية.

يضم المعرض عدد 30 صورة فنية التقطها كبار المصورين، ومنهم المصور آندي سوندرز، والذي أعاد صياغة أرشيف صور وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، من أجل العمل على عمليات التحسين الرقمي للصور التي ظهرت نتيجة عمليات مسح عالية الدقة لمواد أصلية توثق رحلة مهمة أبولو التي تهدف لوصول وهبوط البشر على سطح القمر، إلى جانب عرض أعمال المصور جيمس بالوج والذي يعرض الصور الجيولوجية التي تدرس طبقات الأرض، وعرض مجموعة من الصور حول إمكانية دراسة تأثير التغير المناخي من الأقمار الصناعية.

وعلى هامش المعرض، نظمت الأكاديمية محاضرة علمية حول صياغة اتفاقيات أرتميس ومستقبل إدارة الفضاء، بالتعاون مع الجانب الأمريكي وشركة "ريد واير سبيس"، بهدف توعية الشباب بأهمية عقد الاتفاقيات بين الدول في قطاع الفضاء، وتأثير التعاون بينهم في هذا المجال، قدمها مايك جولد الرئيس التنفيذي للنمو في شركة ريد واير سبيس، ومساعد مدير سياسة الفضاء والشراكات في وكالة ناسا.

وفي ختام الفعالية، استمتع الحضور والمشاركين بمشاهدة مميزة لمعارض علوم الفضاء والفلك، وعرض فضائي موجز في قبة الشارقة الفلكية، إلى جانب رصد القمر باستخدام تلسكوب كاسر بقطر 18سم، بإشراف فريق مرصد الشارقة البصري بالأكاديمية.