هل تسقط نفقة الزوجية بوفاة الزوج ؟

ورد استفسار من قارئ يسأل فيه:

هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت الزوج ؟

الإجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن نفقة الزوجية لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء فاذا مات الزوج تعد نفقة الزوجية دين يؤدى من التركة قبل توزيعها ولكن يجب إثبات استحقاق هذه النفقة حتى تاريخ الوفاة وإلا تكون معلقة على إجازة الورثة



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