تطوير محطات لإعادة تدوير نفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة بأبوظبي

كشفت مجموعة «تدوير» أن مبادراتها لإزالة الكربون كان لها أثر إيجابي على أكثر من 200 ألف شخص، مؤكدة حرصها على إحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، من خلال تطوير محطات خاصة بإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة، للإسهام في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكدت «تدوير» تطوير محطات خاصة بإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة، للإسهام في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرة إلى أنها تمضي بخطى ثابتة لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، لتسهم بذلك في إرساء معيار عالمي لممارسات الاقتصاد الدائري.

وقالت إنها تعمل على تحويل 80% من نفايات إمارة أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030، وذلك بجانب التزامها بالحفاظ على المظهر العام للإمارة، وتحويل النفايات إلى موارد.

ولفتت «تدوير» إلى أنها منذ انضمامها إلى مجموعة شركات الطاقة والمرافق التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، تكثف من جهودها لاستخلاص القيمة من النفايات، إيماناً منها بأن النفايات هي مورد لاستدامة الحياة، وعنصر أساسي في الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى سعيها نحو تحقيق الريادة في مجال التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال، فضلاً عن إقامة شراكات قيمة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.