برعاية أحمد بن محمد.. مهرجان "دبي للألعاب والرياضات الرقمية" ينطلق 19 أبريل

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي يقام في الفترة من 19 أبريل وحتى 5 مايو 2024.

وترسخ دورة العام الحالي من المهرجان مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، حيث من المنتظر أن تكون دورة هذا العام الأطول والأكبر والأكثر تنافسية منذ انطلاق المهرجان، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي في مختلف أنحاء المدينة.

ويهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في دورته الثالثة إلى التفوق على إنجازات دورة عام 2023، والتي شهدت وجود أكثر من 50 لعبة على 200 جهاز و11 لعبة جديدة، و4 عروض هي الأولى من نوعها عالمياً، و48200 مشارك في الرياضات الرقمية، بالإضافة إلى حضور من 91 جنسية مختلفة.

وسيتضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة أكبر من الفعاليات، بما في ذلك عودة معرض GameExpo، إلى جانب بطولات الرياضات الرقمية للمؤثرين، وقمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects، حيث يمكن للمحترفين البقاء في طليعة أحدث توجهات الألعاب والتواصل مع الخبراء العالميين.

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بتنظيم الدورة الثالثة من المهرجان، وقال: "إنّ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية هو أكثر من مجرد فعالية، فهو بمثابة احتفال بمهارات وإستراتيجيات وشغف لاعبي ومحترفي الرياضات الرقمية في مختلف أنحاء مدينة دبي والمنطقة والعالم. وفي ظل التزام دبي بنمو وتحول الاقتصاد الرقمي، يستعد المهرجان في دورته الحالية للوصول إلى آفاق جديدة في هذه الصناعة في المنطقة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية على مدار العام. وسيصل المهرجان هذا العام إلى آفاق جديدة، حيث يستعرض تجارب مبتكرة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية. ويجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 اللاعبين وعشاق وخبراء هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم على حب الألعاب والرياضات الرقمية، كما سيسهم في نمو وتطوير قطاع الرياضات الرقمية، ليس في دبي فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

ويهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 إلى دعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التطور التكنولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي عبر الابتكار الرقمي. وعرض أحدث الألعاب في العالم وجمع كبار قادة الصناعة في حدث رائد يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للألعاب الرقمية على مستوى العالم.

- معرض GameExpo.

يشكل معرض GameExpo جزءاً لا يتجزأ من المهرجان، حيث يقام من 3 وحتى 5 مايو المقبل في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي الذي يشكل وجهة جديدة للاحتفال بثقافة الألعاب هذا العام.

ويرحب المعرض المفتوح للجمهور، والذي يمكن الدخول إليه عن طريق شراء التذاكر، باللاعبين من جميع الأعمار، ويمكن لحاملي التذاكر استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والتي تم إصدارها حديثاً، كما سيسمح المهرجان للجمهور بلقاء المشاهير والمؤثرين في مجال الألعاب الرقمية من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى المشاركة في منافسات الرياضات الرقمية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المناطق المصممة خصيصاً لتناسب الاهتمامات المختلفة، بما في ذلك منطقة الألعاب، التي تشمل أحدث الألعاب والإصدارات الحصرية، ومنطقة المستقبل المبتكرة التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الألعاب، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب.

ويمكن للباحثين عن رحلة في الذاكرة الاستمتاع برياضاتهم الرقمية المفضلة في منطقة Retro، فيما تدعو منطقة The Narrows الزوار إلى رواقها الفني النابض بالحياة والملئ بالفنانين الذين يعرضون إبداعاتهم المتنوعة، وهو ما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.

وتوفر منطقة العائلات الجديدة تجارب مخصصة لجميع الأعمار، كما تضم منطقة Electric Avenue مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات، ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث تجهيزات الألعاب بأسعار رائعة.

ويتضمن معرض GameExpo 2024 أنشطة متنوعة مثل فعالية ارتداء أزياء شخصيات الألعاب المفضلة وبطولات الرياضات الرقمية، وورش عمل البرمجة، وتحدي Minecraft التعليمي، وهو ما يعد بتجربة مميزة وجذابة لجميع الزوار، بينما ستتوفر التذاكر قريباً علىPlatinum List.

- منافسات Play Beyond.

يمكن لعشاق الألعاب مشاهدة مواجهات مذهلة ومنافسات ألعاب مميزة في Play Beyond، حيث يتنافس اللاعبون المشاهير المفضلون لديهم في ألعاب متنوعة لتسليط الضوء على متعة اللعب المباشر. وتستعد Play Beyond للارتقاء بتجربة الرياضات الرقمية إلى آفاق جديدة من خلال مشاركة أبرز المشاهير الإقليميين والعالميين وفرص اللقاء الحصرية.

- بطولات رمضانية على شبكة الإنترنت.

يستضيف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة من البطولات سواء على شبكة الإنترنت أو داخل أروقة الألعاب في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل مجتمع الألعاب، إذ من المقرر أن تُقام النهائيات مباشرةً خلال فترة المهرجان.

- تحفيز العقول الشابة.

وللطلاب نصيب ضمن فعاليات المهرجان إذ يمكنهم اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة Microsoft MakeCode وتحدي Minecraft التعليمي، كما يمكنهم الحصول على أفكار وتصورات داخلية حول صناعة الألعاب من خلال الجلسات الحوارية لخبراء الصناعة والتي تُعقد في المدارس والجامعات بهدف إلهام الجيل القادم من عشاق الألعاب.

ويمكن لأبطال الألعاب المستقبليين أيضاً الاستمتاع بالمنافسات من خلال البطولات التي تقام داخل المدارس وتضم ألعاباً شهيرة مثل Rocket League وFortnite حيث يتنافس طلاب الجامعات في ألعاب EAFC 24 و Valorant.

ويمكن للطلاب في يوم اللاعبين في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال ارتداء أزياء شخصيات الألعاب المفضلة لديهم داخل المدرسة. ويتم تقديم برنامج مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية التعليمي مجاناً لجميع المدارس والجامعات المشاركة.

وتسهم الأيام المدرسية المخصصة للطلبة والتي ستقام يومي 1 و2 مايو المقبل، في تقديم تجربة غامرة لهم في معرض GameExpo، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب وغيرها من الفعاليات الأخرى، وهو ما يساعد على تعزيز شغفهم بالألعاب بصورة غير مسبوقة. وتم فتح باب التسجيل في المسابقات والأنشطة المختلفة.

- تواصُل وتعلُّم في قمة GameExpo.

ويمكن لمحترفي الألعاب تعزيز معرفتهم وخبراتهم والتواصل مع خبراء الصناعة في قمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects والتي ستقام يومي 1 و2 مايو المقبل كأحد أبرز المؤتمرات الرائدة في مجال الألعاب. وتعدُّ القمة التي يمكن دخولها عن طريق شراء التذاكر، منصة مثالية لتبادل المعرفة واستكشاف فرص الأعمال في مجال الألعاب وبناء روابط وشراكات متميزة.

وستشهد القمة حضور ممثلين عن قطاع واسع من صناعة الألعاب، من المطورين المحليين إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين الدوليين للقطاع. ويمكن للحضور لقاء المطورين والمستثمرين والناشرين وخبراء الصناعة وحضور نقاشات وجلسات حوارية في بيئة مليئة بالابتكار والتعاون تستضيف 50 متحدثاً من الخبراء، كما تضم القمة منطقة للمعارض ومنصة تجمع أصحاب الأعمال والمطورين لبحث تطور ومستجدات القطاع.

لمزيد من المعلومات حول مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dubaiesportsfestival.com/en/home.html ولمزيد من المعلومات وللتسجيل في قمة GameExpo، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.pgconnects.com/DubaiGameExpoSummit/.

ويمكن للمدارس تسجيل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً للمشاركة في تحدي Minecraft التعليمي من خلال : رابط التسجيل لحضور بطولات المدارس والجامعات والنقاشات المهنية والزيارات المجانية لمعرض GameExpo والدخول إلى مسابقة Microsoft MakeCode، يمكن التسجيل من خلال : رابط التسجيل