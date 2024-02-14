300 صهريج و120 مضخة متنقلة و75 محطة رفع للتعامل مع آثار الأمطار في الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت الإمارة خلال اليومين الماضيين شهدت هطول أمطار الخير بمعدل 44 ملم، حسب ما رصدته محطة أرصاد البلدية، وتعاملت معها البلدية باحترافية وجهوزية تامة من خلال إعلان حالة الطوارئ، وتفعيل الخطط الاستباقية لمواجهة مثل هذه الحالات، بما يعزز من سحب تجمعات المياه بالسرعة والدقة اللازمة، باستخدام معدات وآليات وكوادر فنية وتخصصية عملت على مدار الساعة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار عبيد سعيد الطنيجي، أن اللجان الفرعية عملت بمستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، وما صاحبها من هطول أمطار الخير والحد من تداعياتها، بفضل ما قامت به من خطط استباقية وتكثيف جهودها، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت أكثر من 300 صهريجاً من صهاريج البلدية والصهاريج الخاصة، و120 مضخة متنقلة، و75 محطة رفع ثابتة و160 مضخة لمحطات الرفع الثابتة و75 أخرى احتياطية، فضلاً عن توفير 4 محطات من محطات السد المبتكرة ذات القوة العالية في سحب وضخ المياه، مشيراً إلى أن البلدية قامت بعمل 49 بركة لتجميع مياه الأمطار بحيث يتم ضخ المياه بها مباشرة باستخدام محطات الضخ خصوصاً في المناطق السكنية.

وأفاد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن أكثر من 300 موظف من قيادات البلدية ومدراء القطاعات ورؤساء الفرق واللجان والمشرفين الميدانيين، و375 عاملاً من الفئات المساندة، عملوا على تنفيذ أعمال البلدية في الميدان، واستمر العمل على مدار الساعة دون توقف انطلاقاً من الدور المجتمعي في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وقد عكست هذه الجهود السخية استعداد البلدية الكامل للتعامل مع أية حالات طارئة وما يصاحبها من تطورات.

وأفاد أن البلدية قامت بتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة لطوارئ الأمطار، حيث عملت على نشر وتوزيع المضخات بالمواقع المختلفة، التوزيع الاستراتيجي لصهاريج سحب المياه (الحكومية والخاصة)، وصيانة أحواض التجميع المؤقتة واستخدامها لعزل تجمعات مياه الأمطار عن الشوارع والمناطق، و تشغيل الكادر الفني بنظام المناوبة للعمل على الاستجابة لطوارئ الأمطار على مدار الساعة، وسحب تجمعات المياه بجميع المناطق والمساكن والشوارع، وإغلاق الحدائق في مدينة الشارقة، ورفع درجة الاستعداد لدى مركز الاتصال على الرقم 993 وزيادة عدد الموظفين.

وأوضح أن فرق التفتيش والدوريات التابعة لقسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش بمساعدة الجمهور على الطرق بسحب المركبات المتضررة من المياه ووفرت أكثر من 10 آليات لعملية السحب ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الممتلكات ومساعدة الفرق الأخرى في سحب تجمعات الأمطار وتسهيل وصول الصهاريج إلى مواقع العمل.

وأكد مدير عام البلدية، أن مركز الاتصال على الرقم 993 رفع من حالة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي وتحويل البلاغات إلى الفرق الميدانية على وجه السرعة، وقد استقبل المركز 4133 بلاغاً تم تحويلها إلى الفرق والإدارات المعنية للتعامل الفوري معها، حيث يعمل المركز على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.