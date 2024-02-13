سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن سليمان الشحي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، العريف سليمان الشحي، الذي استشهد مع زملاءٍ له إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشحي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".