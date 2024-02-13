سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن خليفة البلوشي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، الوكيل أول خليفة البلوشي، الذي استشهد مع زملاءٍ له إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه مجلس العزاء في عجمان، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد البلوشي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.