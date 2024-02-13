رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد خليفة البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول خليفة البلوشي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدى واجب العزاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.