ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن محمد الشامسي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة اليوم (الإثنين) واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الوكيل أول محمد الشامسي الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد وأشاد ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة مؤكدا أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا حاضرين في قلوبنا نستلهم منهم كل معاني التضحية والإخلاص والبطولة.