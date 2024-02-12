تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد.. استمرار العمل «عن بعد» غداً لموظفي حكومة دبي

قال المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر استمرار العمل عن بعد غداً الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، نظراً للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.



استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء