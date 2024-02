انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة

انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.



وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.



وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.



وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.



وتسجل الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، إضافة نوعية إلى أجندتها تتمثل في استضافة نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية، ما يرسخ مكانتها كمنصة عالمية لأصحاب العقول وصناع القرار وجميع المؤثرين، وبما ينسجم مع رسالتها المتمثلة في التركيز على أولوية الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والارتقاء بحياة المجتمعات والحضارة الإنسانية.



وتطلق القمة العالمية للحكومات 25 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.



و تستضيف القمة العالمية للحكومات نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.



وتُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.?وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.



وتطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.?وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، والذي يشارك في جلسة بعنوان حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسية ضمن اليوم الأول من القمة فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا.?كما تشارك سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جلسة بعنوان رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع يشهدها اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات.



وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم، معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة، ويلقي كل من معالي مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول من القمة، كما يشهد اليوم الأول من القمة مشاركة كل من معالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ومعالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في جلسات رئيسية يشهدها الحدث.

?وبدأت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.



كما يشارك معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وداستي جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في Spotify خلال جلسة بعنوان "مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب"، والتي يشهدها اليوم الأول من القمة.



ويحاور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال اليوم الأول من القمة جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي، NVIDIA، خلال جلسة بعنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي.



ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، منها جلسة بناء حضارات الغد.. هل هي قابلة للصمود؟ والتي يتحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة بعنوان الطيران ومعضلة الانبعاثات.. هل من توازن في الأفق؟ ويتحدث خلالها سعادة خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لـ Airbus، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إضافة إلى كلمة رئيسية يلقيها معالي د. تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.



كما يشهد اليوم الأول جلسات بعنوان "كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟" ويتحدث فيها بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وجلسة الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب ويتحدث فيها جورج والكر، الرئيس التنفيذي لـNeuberger Berman، وجلسة أين سنشهد أفضل ازدهار اقتصادي في العالم؟ ويتحدث خلالها معالي د. سيدي ولد نام المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسعادة د. عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك، ود. هايكي هارماجارت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ود. سمير ساران رئيس Observer Research Foundation.



وفي مجموعة جلسات تناقش المستقبل الرقمي يتحدث شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Bloomberg، في جلسة بعنوان هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟، كما يتحدث معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، في جلسة بعنوان سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي.



ويشارك في جلسة "كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟" معالي جيدرة بالتشيتيتي مستشارة حكومة جمهورية ليتوانيا، ومايك سيسيليا، نائب الرئيس التنفيذي في Oracle، وجورج لي رئيس مكتب الابتكار التطبيقي وعضو لجنة إدارة Goldman Sachs.

?كما يشهد اليوم الأول مجموعة من الجلسات التي تدور حول الحوكمة والخوارزميات وهي، جلسة كيف نمكن العبقرية البشرية في عالم الخوارزميات؟ ويتحدث خلالها إجناسيو غارسيا الفيس الرئيس التنفيذي لـArthur D. Little. وجلسة بعنوان كيف تتبنى الحكومات أساليب مبتكرة للحياة؟ ويتحدث خلالها سيت جيرسون الرئيس التنفيذي لـ Survios، ولورين سيليج الشريك في Shake and Bake Productions.



وفي جلسة بعنوان "كيف تسخر الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟ يتحدث معالي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية والبروفيسور مصطفى سيسه، أستاذ التعلم الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم والرياضيات، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.



وفي جلسة بعنوان "مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات" يتحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ Standard Chartered، وبرنارد منساه رئيس Bank of America، وفي حوار مع رئيس البنك الدولي يتحدث معالي أجاي بانغا رئيس المجموعة خلال جلسة بعنوان "كيف نعظم أثر جهودنا التنموية؟، كما تشارك معالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في جلسة حوارية.



وفي جلسة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي الاستغناء عن البشر"، يتحدث جوناثان روس الرئيس التنفيذي ومؤسس Groq، ويشارك في جلسة "دروس في الابتكار.. من القطاع الخاص للحكومات" سعادة اليسو بولكفادزه، عازفة البيانو العالمية، وفنانة اليونسكو من أجل السلام، ورئيس لجنة الثقافة بالبرلمان الجورجي، وسيريفكان أوزكان، الرئيس التنفيذي للإبداع في Nike.



ويتحدث يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لـKaspersky في جلسة بعنوان "كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟"، وعن "خصوصية البيانات وهل نحن في أمان؟" تدور جلسة يتحدث فيها مارك روتنبرغ الرئيس ومؤسس Center for Al and Digital Policy.?

وعن الشراكة بين الحكومة والمواطن في صنع القرار تدور جلسة السيناتور كيفين توماس سيناتور ولاية نيويورك وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لـ Gallup وليزا ويتر الشريك المؤسس في Apolitical.



في حين يتحدث هيرو ميزونو، الخبير في مجال الاستدامة، عضو مجلس إدارة هارلي دافيدسون، في جلسة بعنوان كيف نفعل الشراكات نحو الاستثمارات المستدامة؟. ?وتجيب معالي تري ريسماريني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في جمهورية إندونيسيا، ونك ستودر، الرئيس التنفيذي لـ Oliver Wyman، في جلسة عن سؤال: الاستشراف الحكومي.. كيف نوائم بين السياسات والمستقبل؟ فيما يجيب في جلسة أخرى موريس ليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Publicis عن تساؤل يدور حول كيف نصمم الهوية الوطنية للحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي؟.



من جانبهم يجيب في جلسة ثالثة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وستيفن باليوكا مؤسس Bain Capital، ومالك فريق Boston Celtics، وروس بيرو الابن رئيس مجلس إدارة Perot Group عن تساؤل حول من سيرسم مسارات استثمارات المستقبل.



ويتحدث معالي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد، فيما يتحدث في جلسة أخرى الصحافي والناقد الأمريكي تاكر كارلسون عن رؤيته لمستقبل السرد القصصي.