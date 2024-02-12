كلاوس شواب يشيد بدور الإمارات في تحسين حياة الشعوب وتعزيز السلام العالمي

عقد مجموعة من وزراء حكومة دولة الإمارات، أمس، لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتنطلق في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان النيادي.

وأشاد كلاوس شواب بدور دولة الإمارات في دعم المبادرات والمشروعات العالمية التي تهدف إلى تحسين حياة الشعوب، وتعزيز السلام والتعايش والتعددية. وأعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً حرصه على تطويرها وتعميقها في المستقبل.

وبحث اللقاء تأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة على تقديم مجموعة متنوعة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يمكن توظيفها لتحقيق التطلعات العالمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والحكومية والاجتماعية، من خلال تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الجهود والرؤى المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وللوصول إلى صيغ مشتركة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القمة العالمية للحكومات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل ترسيخ الحوار العالمي، وتقديم أفكار ومبادرات يمكنها تطوير العمل المؤسسي، بما ينعكس بصورة إيجابية على خطط التنمية ونمو الاقتصادات العالمية، حيث تعتبر القمة والمنتدى منصتين رائدتين في توفير فرص الحوار والتبادل المعرفي بين صناع القرار والخبراء والمفكرين والمبتكرين حول القضايا والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه العالم.

وتطرق الجانبان إلى اتفاقيات الشراكة التي وقعتها دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية، بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث تغطي الاتفاقيات مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

وخلال الاجتماع، قدم البروفيسور كلاوس شواب نظرة عامة عن نتائج قمة دافوس 2024 والأولويات المستقبلية للمنتدى، بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودولة الإمارات لتحقيق التحولات الرئيسة في مجالات متعددة.