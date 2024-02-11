رئيس الدولة ونائباه يهنئون ايراكلي كوباخيدزه بتعيينه رئيساً لوزراء جورجيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى ايراكلي كوباخيدزه بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جورجيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ايراكلي كوباخيدزه بالمناسبة نفسها.