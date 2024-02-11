محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي بدبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي بدبي في 2026 وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، لتصبح دبي بذلك أول مدينة في العالم توفر خدمة النقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي.

وتم توقيع الاتفاقية بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي للطيران الأمريكية (Joby Aviation) المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي.