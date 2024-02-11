محمد بن راشد يؤكد أهمية تنسيق الرؤى العربية لتحقيق التنمية المستدامة

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عدداً من وزراء المالية العرب، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انعقدت أعماله أمس.

وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بالمشاركة العربية في أعمال القمة العالمية للحكومات، وبحضور عدد من أصحاب القرار الاقتصادي والمالي في عدد من الدول العربية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تنسيق الرؤى العربية، الحكومية تحديداً، وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة، ولا سيما العربية منها؛ في تحقيق التنمية المستدامة، التي تُعدّ هدفاً تسعى إليه دول العالم كافة.

وأعرب وزراء المالية العرب، خلال اللقاء، عن تطلعاتهم لتعزيز تعاون دولهم مع دولة الإمارات، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الرائدة للإمارات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون عبر مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات، إلى التعرف على أحدث التوجهات العالمية والتجارب الناجحة التي استطاعت التغلب على التحديات الاقتصادية.