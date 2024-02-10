«محمد بن راشد للإسكان» تنال شهادة الامتثال لإدارة استمرارية الأعمال

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، حصولها على شهادة امتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021) التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كأول جهة حكومية في إمارة دبي، في خطوة تبرز التزامها المتواصل وإسهامها الفاعل في تعزيز استمرارية الأعمال الوطنية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على جهود المؤسسة وتفانيها في رفع كفاءة وفعالية استمرارية الأعمال الوطنية، لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، إن «حصولنا على هذه الشهادة ليس إنجازاً نعتز به فحسب، بل هو دليل قاطع على ريادتنا وتفانينا في تبني أعلى معايير الجودة والكفاءة في كل مجالات عملنا. ونحن فخورون بكوننا الجهة الحكومية الأولى في إمارة دبي التي تنال هذا التكريم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها، والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في كل الأوقات، وتحت أي ظرف».

وأضاف: «في إطار جهودها المتواصلة للتحسين والتطوير، تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تبني أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة استمرارية الأعمال الوطنية. ويعزز هذا التوجه قدرة المؤسسة على التجاوب بفعالية مع التحديات المستقبلية، حيث يضمن لها التزامها الابتكار والتطوير المستمر مكانة رائدة في القطاع، ويعزز قدرتها على خدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة والكفاءة».

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لم تكتفِ بتلبية المعايير المطلوبة لنيل هذه الشهادة فحسب، بل تعدت ذلك لتكون مثالاً يحتذى في تطبيق مفاهيم الابتكار والتميز في إدارة الأزمات. ويعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو الريادة والتميز في القطاع الحكومي، كما يعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في جميع جوانب عملها، من أجل توفير بيئة مستقرة وآمنة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسة. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.