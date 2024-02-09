رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف المستويات.

تسلّم الرسالة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لدى استقبال سموه في قصر الوطن في أبوظبي، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الذي نقل تحيات ملك إسبانيا إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار، فيما حمّله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى جلالته، وتمنياته لإسبانيا مزيداً من التقدم والنماء.

كما بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإسباني، خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإسبانيا، وإمكانات فتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التعليمية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية في البلدين وازدهارهما، وبما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري، مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

ولدى الهاجري خبرة عملية تفوق الـ30 سنة، حيث شغل عدداً من المناصب في مجالات مختلفة، منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومناصب أخرى في القطاع المصرفي، كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم. ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الدولية.