استشراف مستقبل النقل في الطائرات بدون طيار والمركبات الكهربائية

تستضيف القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية الأكبر لاستشراف حكومات المستقبل، منتدى مستقبل النقل بالشراكة مع «UP Summit» وهيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA)، والذي تجتمع فيه أبرز العقول العالمية في مجال تكنولوجيا النقل، لمناقشة وتشكيل مسارات هذا المجال للأجيال المستقبلية، ومن بينها التوقعات لمستقبل النقل، خصوصاً في مجال الطائرات بدون طيار والمركبات الكهربائية.

ويلقي المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، كلمة الافتتاح في المنتدى، والذي يفتح مساحات واسعة من المناقشات حول حلول التنقل المبتكرة، ويتم خلاله الكشف عن الأحداث الرائدة في مجال النقل.

وقال الطاير: التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والحكومات بالتعاون مع الشركات العالمية والناشئة تُسرّع الخطى بالاستثمار وتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة التي تحتاج إليها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها وتطويرها، مؤكداً أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، لتعزيز ريادتها العالمية في استشراف وابتكار حلول مستقبل التنقل مثل: تجربة تشغيل المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، بهدف تحقيق استراتيجيها الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وتبرز أهمية منتدى مستقبل النقل في القمة العالمية للحكومات من خلال مواكبته للتوجهات العالمية نحو الحلول المستدامة، إذ تعد المناقشات التي يطرحها المشاركون في المنتدى حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، ما يعزز دور المنتدى محفزاً للتغيير في المشهد العالمي للنقل، وتأثيره من خلال جمع خبراء الصناعة وواضعي السياسات والقادة الماليين، في وضع الأساس لمستقبل أكثر اتصالاً واستدامة وفاعلية.

وتضم أبرز جلسات المنتدى جلسة (الابتكارات الصاعدة: الحدود الجديدة للتنقل الجوي) بإدارة سايروس سيغاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ«UP Partners»، وستضم هذه الجلسة علماء بارزين، هم: آدم وودورث، الرئيس التنفيذي لـ«Google Wing»، وجوبين بيفرت، الرئيس التنفيذي لـ«Joby Aviation»، وديرك هوك من «Volocopter»، حيث يناقشون التقدم في مجال التنقل الجوي، مع التركيز على الطائرات بدون طيار والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، والتي من المقرر أن تحدث ثورة في النقل وعلى مستوى التخطيط في البيئات الحضرية والريفية.

وتضم جلسة (تمويل مستقبل التنقل المستدام/بطارية المركبات الكهربائية)، الرئيس التنفيذي لشركة Silo Nanotechnologies، جين بيرديتشيفسكي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trousdale Ventures، فيليب ساروفيم، حيث يناقشان الجوانب المالية للتنقل المستدام تحت إشراف رئيس وشريك إداري لـUP Partners، آدم غروسر، وسيركز النقاش على المركبات الكهربائية، ودور النماذج الاقتصادية والشراكات بين القطاع العام والخاص في تعزيز تطويرها.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى 145 مليوناً بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن ينمو سوق الطائرات بدون طيار بشكل كبير، مع توقعات تشير إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ 42.8 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير بحث السوق الصادر عن Fortune Business Insights.

ويسلط التعاون بين المنتدى وUP Summit وRTA ، الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيا الجديدة في قطاع النقل. وهذه الشراكات حيوية في سد الفجوة بين الرؤية والواقع، ما يضمن أن مستقبل النقل لا يقتصر على الاستدامة فحسب، بل يكون أيضاً متاحاً وفاعلاً.

وتعقد القمة العالمية للحكومات 15 منتدى استراتيجياً عالمياً، حول أبرز القطاعات المستقبلية المحورية، يناقش خلالها صنّاع القرار والخبراء وكبار اللاعبين والمؤثرين في تطور هذه القطاعات، أحدث التوجهات والمحفزات لتعظيم استفادة المجتمعات الإنسانية من التطورات المتسارعة في مختلف هذه المجالات، إضافة إلى تشجيع بناء الشراكات، لإيجاد حلول مبتكرة تضاعف فرص الجميع في المستقبل.

• المنتدى يلعب دوراً مهماً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيا الجديدة في قطاع النقل.

• 42.8 مليار دولار النمو العالمي المتوقع لسوق الطائرات بدون طيار بحلول 2025.

• 145 مليوناً العدد المتوقع للسيارات الكهربائية على الطرق في مختلف الدول بحلول 2030.