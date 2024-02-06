محمد بن راشد: حققنا هدفنا بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل الموعد المستحق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

ونشر سموه تغريدة على منصة " اكس" قال فيها "في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية … علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين … واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه .. في دبي نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول"