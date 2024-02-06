ضبط 1077 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1077 شركة خاصة قامت بتعيين 1818 مواطناً، ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم.

وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.