"كهرباء الشارقة" تطبق أول تقنية لكشف تسربات المياه عبر الأقمار الصناعية على مستوى الدولة

نجحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تطبيق مشروع كشف تسربات المياه عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح مدير إدارة المياه بالهيئة، المهندس فيصل السركال، أنه تم استخدام تقنية الكشف عن التسربات من خلال القمر الصناعي لمسح شبكة المياه بطول 5,000 كم وتم تحديد التسربات من الأنابيب في خطوط النقل والتوزيع، وإنجاز مسح 400 كم من الشبكة باستخدام الأجهزة الحديثة لتحديد مواقع التسربات غير المرئية.

وأشار إلى أن فريق عمل المشروع تمكن خلال العام الماضي 2023 من كشف ومعالجة 542 تسرباً في خطوط النقل والتوزيع بمختلف الأحجام، مما أدى إلى توفير 788 مليون غالون، والذي يعادل مبلغ قدره 27 مليون درهم إماراتي.

وأكد أن الهيئة تعمل على مراقبة وصيانة شبكات المياه بصفة مستمرة ووفق أفضل المعايير العالمية وتهدف وتتطلع لمزيد من التوفير وتقليل الفاقد في شبكات المياه القائمة، وذلك حرصاً على المياه.