منتدى الصحة العالمي يبحث أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة الصحية في المدن الحضرية

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، منتدى الصحة العالمي، الذي يجمع نخبة من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصحة والخبراء وأصحاب الشركات الكبرى في صناعة الأدوية وابتكارات الرعاية الصحية، في حوارات ونقاشات تهدف إلى استكشاف العلاقة الوثيقة بين النمو الحضري وأولويات الصحة العالمية، والبحث عن حلول مبتكرة في هذا المجال من شأنها تشكيل مستقبل أفضل للمدن وتحقيق رفاهية المجتمعات.

ويركز المنتدى على التحديات التي تتشكل مع النمو الحضري غير المسبوق وما يفرضه من تغيرات عالمية سريعة، في المدن التي تعتبر مراكز التقدم والابتكار والتبادل الثقافي. ويحفز المنتدى التركيز على التحديات المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية، والقضايا البيئية، والأنماط الاجتماعية، نظراً إلى ارتباط صحة سكان المناطق الحضرية بهدف استدامة مدن العالم ككل.

ويسعى منتدى الصحة العالمي إلى وضع العديد من القضايا الرئيسة في بؤرة التركيز العالمية، بما في ذلك، فهم ديناميكيات وتحديات الصحة الحضرية، واستكشاف حلول التخطيط الحضري المبتكرة، والتعاون من أجل صحة حضرية عادلة، وتسخير التكنولوجيا لتحقيق الرفاهية الحضرية، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للصحة الحضرية بما يتماشى مع الأولويات الصحية العالمية.

ويلقي وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، الكلمة الافتتاحية للمنتدى والتي تركز على تمهيد الطريق لمستقبل الصحة في المناطق الحضرية، وفتح الباب لمساحات واسعة من النقاش حول محاور هذه القضية على المستوى العالمي.

وأكد العويس، حرص دولة الإمارات من خلال تنظيم منتدى الصحة العالمي في القمة العالمية للحكومات، على تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال جمع النخب العالمية لتشكيل واعتماد رؤية موحدة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، في خطوة تعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً.

وقال: «تتطلع القيادة الحكيمة في دولة الإمارات إلى تعزيز استشراف المستقبل في مجال الرعاية الصحية وتطوير قدرات المنظومات الصحية، وترسيخ صحة الإنسان في الاستراتيجيات العالمية، من خلال تكاتف الجهود العالمية لوضع خطط تعزز الاستعداد والجاهزية، وفق نهج صحي موحد واستجابة متسقة للتحديات الصحية والارتقاء بأداء الأنظمة الصحية، مع التركيز على ضمان مستقبل أكثر إشراقاً وتحقيق جودة الحياة الصحية».

ويلقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الكلمة الرئيسة في الجلسة العامة، بعنوان «الحفاظ على الغد: لماذا الاستثمار في الرعاية الصحية اليوم هو أولويتنا؟».

وتضم جلسات المنتدى النقاشية جلسة بعنوان «الصحة الحضرية: التحديات والفرص والحلول» تركز على التوسّع السريع في المدن والبلدات كجزء من التنمية الحضرية، وضرورة إعادة تصور البنية التحتية الصحية الحالية، حيث يؤثر عدد متزايد من التحديات في صحة الإنسان، ومنها تحديات الصحة البيئية مثل تلوث الهواء والماء والتربة، ما يؤثر على الصحة العامة والإنتاجية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تنشأ من بين هذه التحديات فرص للابتكار والتدخل واتخاذ التدابير الفعالة التي تحدث فرقاً.

وترسم جلسة «الاستفادة من الابتكار من أجل مدن صحية» المسارات الكفيلة بتعزيز فوائد التصميم الحضري من خلال التقدم التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي، في إحداث نتائج صحية إيجابية للحياة في المدينة، ودمج التكنولوجيا كجزء من مخطط المدينة لتمكين الحلول المستدامة في التعامل مع التحديات الصحية الناجمة عن النمو الحضري.

وتركّز القمة العالمية للحكومات 2024 على ستة محاور رئيسة، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسّع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

• حوارات ونقاشات تهدف إلى استكشاف العلاقة الوثيقة بين النمو الحضري وأولويات الصحة العالمية.