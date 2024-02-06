شرطة دبي تُضيف خدمتين إلى مبادرة «على دربك»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إضافة خدمتي عين الشرطة وخدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية «Ecrime» إلى باقة خدمات مبادرة «على دربك» التي أطلقتها شرطة دبي بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية-اينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية-أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول-إمارات).

وأوضح رئيس فريق مبادرة «على دربك»، الملازم أول ماجد بن ساعد الكعبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، سخرت جميع إمكاناتها، لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، لافتاً إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وأضاف أن المبادرة في مرحلتها الخامسة أضافت خدمتين جديدتين إلى جانب الخدمات الخمس الأخرى، ليصبح الإجمالي، سبع خدمات ضمن مبادرة (على دربك)، وتتمثل في تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، والتسويق لخدمات الشرطة، وخدمة تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات، والخدمتين المُضافتين أخيراً، عين الشرطة والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو التسهيل على المراجعين وإسعادهم دون الحاجة إلى الوصول إلى مراكز الشرطة في دبي، وتقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين عبر سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقارير والخدمات. وأشار إلى أن الخدمات تقدم من خلال 138 محطة، وخضع 4867 متدرباً من 11 جهة للتدريب، لتمكينهم من مساعدة المتعاملين.