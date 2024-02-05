رادار خاص بالحافلات المدرسية لرصد «عدم التوقف» عند فتح ذراع «قف»

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإيقاف مركباتهم عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الاتجاهين، لضمان عبور الطلبة بأمان، وتجنب الغرامة، البالغة قيمتها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية.

وأكد النقيب مرشد علي المرر، من شرطة أبوظبي، أن المساهمة في تأمين سلامة الطلبة خلال تنقلهم من وإلى مدارسهم واجب على جميع الأطراف، محذراً من أن مخالفة قطع إشارة «قف» ترصد إلكترونياً.

وألزمت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية بضوابط عند استخدام ذراع «قف»، حتى لا تتسبب في عرقلة السير والمرور، تشمل توقف الحافلة أمام منزل الطالب، إلا في حال وجود عرقلة أو أعمال طرق، وعدم التوقف على الطرق السريعة والرئيسة، أو في مواقف الحافلات العامة الموجودة على الطرق الرئيسة، لأنها تعتبر مناطق غير آمنة لنزول الطلبة وصعودهم.

وطالبت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية بعدم فتح ذراع «قف» في حال وجود الطالب داخل منزله، لتجنب حدوث ازدحام مروري على الطرق، مشيرة إلى أنه يمكن للسائقين التظلم على مخالفة عدم التوقف عند رؤية ذراع «قف»، وإلغاؤها في حال ثبت عدم التزام سائق الحافلة المدرسية بضوابط استخدامها، وفتحها في أماكن ومواقف غير مخصصة.

وتم تفعيل مواصفة ذراع «قف»، وإلزامية وجودها في الحافلات المدرسية، على خلفية وقوع حوادث لطلبة، بسبب تحركهم غير المتوقع بعد نزولهم من الحافلة.

وأوضحت أن «بعض الطلبة يسيرون من أمام الحافلة، ويصادف عبور مركبة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث، لهذا تم إلزام سائقي المركبات بالحفاظ على خمسة أمتار مسافة أمان من الحافلة المدرسية عند فتح الذراع، بحيث يكون لدى السائق مجال لرؤية أكبر لما قد يحدث حول الحافلة المدرسية، لاسيما أن بعض الطلبة قد يقومون بتصرفات عشوائية، مثل الجري في الشارع، حتى في حال إنزالهم من جهة اليمين».

وتم تفعيل رادار خاص بالحافلة المدرسية، لمخالفة عدم التوقف عند فتح ذراع «قف»، فيما تشدد شرطة أبوظبي إجراءاتها مع بداية كل عام دراسي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين وصول الطلبة إلى مقاعد دراستهم بأمان، فضلاً عن تنفيذ حملات تستهدف توعية سائقي الحافلات المدرسية بإجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرار تعزيز الوعي المروري للسائقين، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وحثت سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها. كما دعتهم إلى عدم السرعة أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة إليها ونزولهم منها.