حمدان بن محمد يضع حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان

وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان الذي سيبدأ بتقديم خدماته اعتباراً من 2026 تحت مظلة دبي الصحية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": هذا المستشفى يمثل امتداداً للإرث الإنساني للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ... نشكر كل المانحين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن دعموا هذا المستشفى الذي يُمثل منارة للأمل ومركزاً للابتكار من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمدعومة بالأبحاث العلمية.