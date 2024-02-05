محمد بن راشد يعلن إطلاق منصة متكاملة للتشريعات في الدولة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق منصة متكاملة للتشريعات في الدولة (http://uaelegislation.gov.ae)، تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم وذلك باللغتين العربية والانجليزية، بحيث تكون متاحة للجمهور وستكون تشاركية حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة.. وأيضا رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.

وأكد سموه عبر منصة "إكس" عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء: هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً.

وأضاف سموه: اعتمدنا السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع . . الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي. . ويضاعف الفرص للأجيال القادمة.



وتابع سموه: كما اعتمدنا في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية... كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة..