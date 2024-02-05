تحذير

تواصل البنوك العاملة في الدولة دورها في تحذير عملائها من قبول أي رسالة بريدية تطلب الضغط على رابط إلكتروني وتطلب كلمة المرور، وذلك بسبب النشاطات المشبوهة وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

مقاهٍ

زادت مباريات كأسي الأمم الآسيوية والأفريقية من نسب إشغال المقاهي في عجمان خلال الفترة المسائية، التي تمتد فيها المباريات حتى الساعة الثالثة صباحاً. والتزمت المقاهي بتعليمات دائرة البلدية بضرورة غلق المنافذ كافة، حتى لا يصل إزعاج الأصوات إلى المباني المجاورة.

أكاديميات

انتشرت بشكل كبير ولافت أكاديميات كرة القدم في دبي، الأمر الذي أشعل المنافسة وأسهم في انخفاض رسوم الاشتراك لجذب أكبر عدد من العملاء.

إنشاءات

تتسبب أعمال إنشائية في مدخل منطقة جداف-دبي من جهة نادي الضباط، بازدحام في المركبات على مدار اليوم، وطالب قراء يسكنون في المنطقة بسرعة إنجاز تلك الأعمال لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

خدمة

طالب متعاملون مع بنوك محلية بتوفير خدمة الردّ على العملاء من خلال رقم مجاني، إذ إن خدمة الردّ الآلي تستغرق وقتاً طويلاً، وتظل تعيد الرسائل الترويجية دون توقف، وعلى حساب العميل، وفي الكثير من الأحيان لا تُحل المشكلة أو لا يحصل المتصل على الاستفسار الذي يريده.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com